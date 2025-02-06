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        Malatya'da, depremde ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da yaşamını yitirenler, kabirleri başında yakınları tarafından dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:35
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        Malatya'da, depremde ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da yaşamını yitirenler, kabirleri başında yakınları tarafından dualarla anıldı.

        6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Malatya’da yaşamını yitiren 1237 kişi, deprem felaketinin 2’nci yıl dönümünde yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Kar yağışının etkili olduğu kentte, felaketin yıl dönümü sabahında Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde oluşturulan ‘Deprem Şehitliği’ne gidenler, kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek gözyaşı döküp, dua etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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