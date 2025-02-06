Malatya'da, depremde ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Malatya’da yaşamını yitiren 1237 kişi, deprem felaketinin 2’nci yıl dönümünde yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Kar yağışının etkili olduğu kentte, felaketin yıl dönümü sabahında Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde oluşturulan ‘Deprem Şehitliği’ne gidenler, kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek gözyaşı döküp, dua etti.

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