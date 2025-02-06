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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kilis'te konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremzedelerin hepsini sıcak yuvalarına kavuşturuncaya kadar durmayacaklarını, sahada olacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:57
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kilis'te konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremzedelerin hepsini sıcak yuvalarına kavuşturuncaya kadar durmayacaklarını, sahada olacaklarını belirtti.

        Bak, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis'te de 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, afette tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Adıyaman'da olacağını, kabinedeki bakanların, AK Parti genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Bak, hükümetin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlik ortaya koyduğunu anlattı.

        "Hükümet bu enkazın altında kalır" dendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, hükümetin, milletin destekleriyle bölgede büyük bir inşa ve ihya faaliyetinin başladığını dile getiren Bak, geçen hafta 201 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini anımsattı.

        Bu irade ve birlikteliğin devam ettiğini, yabancı bakanların böyle bir felaketin altından nasıl kalkabildiklerini sorduğunu belirten Bak, "Tabii bu milleti tanımıyorlar. Bu milletin geninde birliktelik, beraberlik ve güç var." dedi.

        Bak, deprem bölgesinde 125 milyar dolarlık hasar tespitinin yapıldığını, şu ana kadar hükümetin bölgeye 75 milyar dolarlık yatırım yaptığını aktararak, "Böylesine büyük bir yatırım yapmak kolay değil. Avrupa ölçeklerinde yeni bir ülke inşa ediyorsunuz. Fotoğraf çektirenler vardı ama gerçekten vatandaşın, milletin yanında olan hükümet var, millet var, sivil toplum kuruluşları var, bu dayanışma var." diye konuştu.

        Bu yılın sonuna kadar konutların hepsinin tamamlanacağını ifade eden Bak, "Vatandaşlarımızın hepsini sıcak yuvalarına kavuşturuncaya kadar durmak yok sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bak, kabine toplantılarının ilk gündem maddesinin deprem bölgesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyi yakından takip ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Yaraları sarmak bize büyük güç veriyor. Son vatandaşımız sıcak yuvasına geçene, yerleşene kadar durmayacağız, sahada olacağız. Bu gücü sağlayan milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Milletimiz felaket sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi, onu yeniden seçti, destekledi. Muhalefettekiler deprem bölgesindeki insanlarımıza sitem ettiler. Hükümetimiz gayreti artırdı, devam ediyor. Son noktaya kadar, buraları ihya edene kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Çok büyük bir acı. Bunun altından kalkabilmek kolay değil ama bunu başaran aziz Türk milleti var, sizler varsınız. Sivil toplum kuruluşları, komşuluk hakkı, dayanışma, akrabalıklarımız, kucaklaşmamız var. Pek çok insan evini açtı, yazlıklarını açtı, depremzedeler için evler kiraladı, destek verdi, herkes çalıştı. Bizler de 1 milyondan fazla vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik. Devletimizin gücü ortada. Bunu başarabilen devlet kolay kolay görülmez. Avrupa'da küçük felaket oluyor onların çaresizliklerini görüyoruz. Genlerimizde olan bu dayanışma bizleri bu noktaya getirdi. Bundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Bu acıları hep beraber saracağız. Büyük felaketin üzerinden geleceğiz."

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kilis Milletvekilli Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.

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