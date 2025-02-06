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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği Malatya'da konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören 11 şehirde 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başladıklarını, hasar gören tüm eserlerin ihyasının maliyetinin yaklaşık 12 milyar lira olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:47
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği Malatya'da konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören 11 şehirde 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başladıklarını, hasar gören tüm eserlerin ihyasının maliyetinin yaklaşık 12 milyar lira olduğunu belirtti.

        Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük acıda Malatya'nın kendisinde hep başka bir yerinin olduğunu, ilk günden itibaren burada geçirdiği anları, tanık olduğu olayları, yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

        Yaşanan iki büyük depremin ardından 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesinin derin acısını bugün halen yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Ersoy, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Türk milletinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından asrın dayanışmasını gösterdiğini, ilk günden itibaren bölgeye gelerek Malatya ve Malatyalılar için ne yapılması gerekiyorsa gereken adımları atmanın gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, "Bir an olsun dahi sizleri yalnız bırakmadık. Malatyalı kardeşlerimizi asla kaderine terk etmedik. Malatyalı çocukların bir an evvel normal hayatına dönmesi, bu travmaları atlatarak yüzlerinin gülmesi için ne gerekiyorsa bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılıp halkımıza teslim edilmesi en önemli çalışmaların başında geliyordu. İlk günden itibaren ilgili bakanlığımızla koordineli bir çalışma yürüterek bu konunun takipçisi olduk." dedi.

        - Depremde zarar gören kültür varlıkları

        Depremden etkilenen 11 ilde, toplam 5 bin 80 kültür varlığının zarar gördüğünün tespit edildiğini kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok hızlı bir şekilde bu tescilli eserlerin restorasyonunu gerçekleştirmek için de çalışma başlattık. Depremden zarar gören 11 şehrimizde toplam 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başladık. Hasar gören tüm eserlerin ihyasının maliyeti yaklaşık 12 milyar liradır. Çadır ve konteyner kentlerde kütüphaneler oluşturduk. 250 personelimiz rehabilitasyon çalışmaları kapsamında binlerce vatandaşımızla buluştu. Malatya'da 6 konteyner kütüphane kurduk. Deprem bölgesinde iki yıl içinde 15 yeni halk kütüphanesini hizmete açtık. Ayrıca 36 yeni halk kütüphanemizin yeni bina yapımı, restorasyon veya büyük onarım yoluyla bölgeye kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi de paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi şehrimize yeni bir kültür merkezi kazandırıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Malatya'ya çok yakışacak olan kültür merkezinin çalışmalarını başlatıyoruz. 6 Şubat'tan hemen sonra, tek bir şeyin sözünü verdik, 'sizi asla yalnız bırakmayacağız, devlet olarak buradayız' dedik. Şükürler olsun bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

        Yaraları sardıklarını, kalıcı konutları teslim ettiklerini, yeni kültür merkezleri inşa ettiklerini anlatan Ersoy, "Eksiklerimizi gideriyoruz ve inşallah çok daha fazla hizmeti sizlerle buluşturmak için çalışmaya, üretmeye, Malatya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın neticesi olarak sizlerin şahsıma fahri hemşehrilik beraatı vermesi aramızdaki dayanışmanın ve kardeşliğin mührü olmuştur. Sizinle hemşehri olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Sizinle aynı davaya mensup olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin, şehirlerimizin kalkınması, gelişmesi için yürüttüğümüz bu mücadelede sizlerle yan yana olmaktan kıvanç duyuyorum." diye konuştu.

        Bakan Ersoy, yeni seçilen AK Parti İl Yönetim Kurulunu tebrik etti.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AK Parti Malatya milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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