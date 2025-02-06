Darende'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Caminin imam hatip ve müezzinlerince okunan mevlit, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Sinan Şen’in yaptığı dua ile sona erdi.

Çarşı Camii'nde ikindi namazı öncesinde düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

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