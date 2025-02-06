Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına yürüyüş düzenlendi.
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına yürüyüş düzenlendi.
Malatya 6 Şubat Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
Katılımcılar, meşale ve dövizlerle 100. Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Alt Geçidi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşe CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı.
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