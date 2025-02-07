Malatya'da yaralı bulunan dağ keçisi, tedaviye alındı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sipahiuşağı Mahallesi'nde yaralı dağ keçisi fark etti.
Ekipler, dağ keçisini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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