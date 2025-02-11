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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar nedeniyle bugün okullar tatil edildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:39
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar nedeniyle bugün okullar tatil edildi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımların aksadığı ilçede, okullara bugün ara verildi.

        Öte yandan Doğanşehir Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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