Malatya'da kar küreme aracına çarpan araçtaki yolcu öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti.
B.P. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sarıkız Mahallesi yakınlarında B.K'nin kullandığı kar küreme aracına arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan S.B. kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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