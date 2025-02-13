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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:05
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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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