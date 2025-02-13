Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.