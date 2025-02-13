Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu

Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İlçede aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, kırsal mahallelerde de etkili oluyor.

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