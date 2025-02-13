Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, kırsal mahallelerde de etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
İlçe merkezinde 25 santimetreye ulaşan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
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