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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Enes Biroğlu, Mücahid Adem Çelebi

        Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Alperen Arslan (Dk. 54 Enes Nas-Dk. 79 Kemalcan Esen), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Emircan Bayraktar, Furkan Söyler, Metehan Ünal (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Kenan Altunışık, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Umut Tanış, Enes Savucu (Dk. 67 Osman Katipoğlu)

        Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Arslanagic (Dk. 15 Ensar Akgün), Cissokho (Dk. 46 Bartu Göçmen), Umut Erdem, Diallo (Dk. 66 Efe Tayfun Altunkara), Toure, Ramirez (Dk. 66 Minchev), Fofana, Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit

        Goller: Dk. 33 Oktay Gürdal, Dk. 44 Fofona, Dk. 55 ve 59 Ramirez, Dk. 71 Minchev, Dk. 74 Bartu Göçmen (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic (Manisa FK), Dk. 33 Mehmet Ünal, Dk. 38 Emircan Bayraktar (Yeni Malatyaspor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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