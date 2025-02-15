Stat:YeniMalatya
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Enes Biroğlu, Mücahid Adem Çelebi
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Alperen Arslan (Dk. 54 Enes Nas-Dk. 79 Kemalcan Esen), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Emircan Bayraktar, Furkan Söyler, Metehan Ünal (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Kenan Altunışık, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Umut Tanış, Enes Savucu (Dk. 67 Osman Katipoğlu)
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Arslanagic (Dk. 15 Ensar Akgün), Cissokho (Dk. 46 Bartu Göçmen), Umut Erdem, Diallo (Dk. 66 Efe Tayfun Altunkara), Toure, Ramirez (Dk. 66 Minchev), Fofana, Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit
Goller: Dk. 33 Oktay Gürdal, Dk. 44 Fofona, Dk. 55 ve 59 Ramirez, Dk. 71 Minchev, Dk. 74 Bartu Göçmen (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic (Manisa FK), Dk. 33 Mehmet Ünal, Dk. 38 Emircan Bayraktar (Yeni Malatyaspor)
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