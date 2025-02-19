Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini ifade etti.
Yavuz paylaşımında, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ev, işyeri ve araçlarda yaptıkları aramada, 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.