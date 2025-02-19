Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini ifade etti.

Yavuz paylaşımında, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ev, işyeri ve araçlarda yaptıkları aramada, 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.