Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, düşme patasından çıktıklarını, önlerindeki maçlara umutla baktıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol 1. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, düşme patasından çıktıklarını, önlerindeki maçlara umutla baktıklarını belirtti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Yeni Malatyaspor'un kendilerini duygulandıran bir tablosunun olduğunu söyledi.

        Rakiplerinin inanılmaz eforla mücadele ederek, bütün güçlerini sahaya verdiğini aktaran Kılıç, "Malatyaspor gibi geçmişi korkunç başarılarla dolu bir kulübü yaşatmak için çocuklar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Karagümrük ve Kocaelispor ile oynadığımız maçlar gibi ikinci yarı hem gol attılar hem o maçlardan daha çok kalemizde gol pozisyonu ürettiler." diye konuştu.

        Karşılaşmanın kendileri açısından kazanmaları muhtemel bir oyun olduğunu aktaran Kılıç, "Bu tür oyunlara konsantre olmak zor, rakibi küçümseme gibi bazı hatalar bizde yapıyoruz, başka takımlar da yapıyor. Düşme potasından an itibarıyla çıktık ama rakiplerin birer maçı var. Dolayısıyla bakacağız, önümüzdeki maçlara umutla girdiğimizi söyleyebilirim. " ifadelerini kullandı.

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise karşılaşmayı ilk ve ikinci yarı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

        İlk yarıda bireysel hatalar nedeniyle yedikleri 3 golle mağlup duruma düştüklerini aktaran Uçkun, "İkinci yarı oyunun geneline baktığımızda topun bizde kalması, rakibin 10 kişi kalmasıyla da alakalıydı. İkinci yarı oyun 1-1'lik skorla bitti, netice itibarıyla 4-1'lik sonuçla neticelendi." dedi.

        Uçkun, saha içerisinde lider oyuncularının bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor: 1-4
        Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor: 1-4
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kale Kaymakamı Onur İnce üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Kale Kaymakamı Onur İnce üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Malatya'da Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazana özel etkinlikler düzenlenece...
        Malatya'da Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazana özel etkinlikler düzenlenece...
        Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı
        Refüje çarpan otomobil, ters döndü; 1 ölü, 1 yaralı
        Refüje çarpan otomobil, ters döndü; 1 ölü, 1 yaralı