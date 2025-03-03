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        Malatya'da suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 44 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:57
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        Malatya'da suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 44 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

        Vali Seddar Yavuz, valilikte düzenlediği basın toplantısında suç ve suçlularla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

        Yavuz, bu kapsamda Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin kentte suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Şubat'ta operasyon düzenlediğini ifade etti.

        Söz konusu örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen S.A'nın yurt dışında olduğunu tespit ettiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Örgütün farklı tarihlerde işlemiş olduğu 30 farklı suça, karıştığı tespit edilen 50 hedef şahsa ve 40 farklı adrese yönelik 24 Şubat 2025 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 47 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, örgüt elebaşının yurt dışında olduğu ve 2 şüpheli şahsın ise cezaevinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan aramalarda 16 tabanca, 9 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, yaklaşık 102 bin uyuşturucu hap, 2 bin 800 gram sentetik uyuşturucu, 280 bin lira para, 500 tabanca fişeği ve örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 47 şüpheli şahıstan 44'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 3 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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