Malatya'da "Barış Ressamı" oyunu sahnelendi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, "Barış Ressamı" adlı oyunu seyirciyle buluşturdu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, "Barış Ressamı" adlı oyunu seyirciyle buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda "perde" diyen "Barış Ressamı" oyunu, Mavi Marmara Şehitleri anısına sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle sahnelenen oyun, Burak Gün tarafından kaleme alındı.
Cemal Meşeoğlu'nun yönettiği oyunda, Ömer Faruk Acun, Fatih Akgün, Mehmet Ersin Yeşilkaya, Mert Karabulut ve Mustafa Yüksel rol aldı.
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