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        Malatya'da "Barış Ressamı" oyunu sahnelendi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, "Barış Ressamı" adlı oyunu seyirciyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:31
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        Malatya'da "Barış Ressamı" oyunu sahnelendi
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, "Barış Ressamı" adlı oyunu seyirciyle buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda "perde" diyen "Barış Ressamı" oyunu, Mavi Marmara Şehitleri anısına sahnelendi.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle sahnelenen oyun, Burak Gün tarafından kaleme alındı.

        Cemal Meşeoğlu'nun yönettiği oyunda, Ömer Faruk Acun, Fatih Akgün, Mehmet Ersin Yeşilkaya, Mert Karabulut ve Mustafa Yüksel rol aldı.

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