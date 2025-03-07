Malatya'da 95 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte 80 bin hak sahibi bulunmasına rağmen konut bekleyen kiracılara verdikleri sözü tutarak, 95 bin bağımsız bölümün ihalesinin yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen iftar programında konuşan Er, depremlerden etkilenen şehri yeniden ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Deprem konutlarının hızlı yükseldiğini anlatan Er, şöyle konuştu:

"Malatya'da ihalesi yapılmayan yer kalmadı. Bizim 80 bin hak sahibimiz vardı, bu konutların hepsi şu an ihale yapıldı. Kentte şu an 95 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Seçim döneminde kiracılar, 'Biz ne olacağız?' diyordu. Onlara da, 'Size 15 bin konut' demiştim. Bu yılın haziran ayından itibaren konutların tesliminin başlayacağına inanıyorum ve 2025'in sonunda konutlarımız teslim edilecek."

Kent merkezinde birçok yerde şantiyeler bulunduğuna işaret eden Er, "Kırsalda 800 civarında lokasyonda inşaat var, Malatya devasa bir şantiye. İnşaatlar ve kamyoncular nedeniyle takdir ederseniz ki yollar çamur. Kamyonlara ceza yazılıyor, bir taraftan üzülüyoruz ama yaptırımların da bir taraftan uygulanması lazım. Kamyon lastiklerini yıkamadan çıkmalarına izin vermiyoruz ama yine de sıkıntılar var." diye konuştu.