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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 23:57 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:57
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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        A.A. idaresindeki 44 ADL 209 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak'a (68) çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabatak, burada yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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