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        AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarlarla bir araya geldi

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:04
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        AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarlarla bir araya geldi
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        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

        Ölmeztoprak'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırmıktı, Gündüzbey, Hıroğlu, Mollakasım, Hamidiye ve Yakınca mahallelerinin muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, bu kadim mahallelerin dokusunu bozmadan, kimliğini muhafaza edecek şekilde devletin yürüttüğü projelerin hassasiyetle ilerlediğini kaydetti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından onaylanan tüm yapılar için şantiye döneminin yaklaştığını belirten Ölmeztoprak, "Proje ve ihale süreçleri tamamlanan, yerinde dönüşüm kararı ve resmi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyemiz tarafından onaylanan tüm yapılar için şantiye dönemi yaklaşıyor. Çok yakın bir tarihte bu mahallelerimizde de şantiyeler kurulacak, inşaat süreci hız kazanacak. Geçmişin mirasını koruyarak, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir Malatya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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