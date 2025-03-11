Malatya'da 500 hanenin ihtiyacını karşılayacak GES kuruluyor

Çalışmaların sürdüğünü aktara Taşkın, belediyeye ait tüm binalarda da aynı sistemi kullanacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen 970 kilovat gücündeki arazi tipi güneş enerjisi santrali projesinde çalışmaları sürdürüyor.

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