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        Malatya'da 500 hanenin ihtiyacını karşılayacak GES kuruluyor

        Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından 500 ailenin elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:53
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        Malatya'da 500 hanenin ihtiyacını karşılayacak GES kuruluyor
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        Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından 500 ailenin elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali kuruluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen 970 kilovat gücündeki arazi tipi güneş enerjisi santrali projesinde çalışmaları sürdürüyor.

        Yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen santralin, 500 ailenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, projenin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Çalışmaların sürdüğünü aktara Taşkın, belediyeye ait tüm binalarda da aynı sistemi kullanacaklarını belirtti.

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