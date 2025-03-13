Malatya'da bazı kayısı ağaçları erken çiçek açtı

Normalde mart ayı sonunda çiçek açan kayısı ağaçlarının hava sıcaklıklarının 20-22 derecelere ulaşması nedeniyle daha erken çiçeklendiğini dile getiren Özbaysar, "Kayısı, hava sıcaklıklarında yaşanabilecek aşırı düşüşler veya yaşanabilecek donda olumsuz etkilenecektir." dedi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

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