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        Malatya'da bazı kayısı ağaçları erken çiçek açtı

        Malatya'nın Kale ilçesinde bazı kayısı ağaçları erken çiçeklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:50
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        Malatya'da bazı kayısı ağaçları erken çiçek açtı
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        Malatya'nın Kale ilçesinde bazı kayısı ağaçları erken çiçeklendi.

        Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

        İkizpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yıldırım Özbaysar, bahçesindeki ağaçların çiçeklenmesine şaşırdığını belirtti.

        Normalde mart ayı sonunda çiçek açan kayısı ağaçlarının hava sıcaklıklarının 20-22 derecelere ulaşması nedeniyle daha erken çiçeklendiğini dile getiren Özbaysar, "Kayısı, hava sıcaklıklarında yaşanabilecek aşırı düşüşler veya yaşanabilecek donda olumsuz etkilenecektir." dedi.

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