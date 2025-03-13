TOBB'dan Malatya'ya gönderilen 27 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Malatya'daki ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiği 27 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatyalı İş Adamları Derneği Konteyner Kenti'nde yardım kolilerinin dağıtımına katıldı.

Kaymakam Baytak, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOBB'un ihtiyaç sahipleri için kente gönderdiği kolilerin dağıtımına başladıklarını belirterek, "Yeşilyurt ilçesindeki konteyner kentlerde bugün inşallah tüm yardım kolilerini teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızı selametle Ramazan Bayramı'na ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Devletimiz var gücüyle depremden itibaren çalışmalarına devam ediyor. Odalarımızın, borsalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu anlamda bize destek olması önemli." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izlerini kaldırmak için devletin mücadelesinin devam ettiğini belirtti. TOBB'un çatısı altında kendilerinin de depremin ilk anından itibaren çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özcan, "Malatya'da 70'in üzerindeki konteyner kentlerde 27 binin üzerinde gıda paketi dağıtacağız." dedi.