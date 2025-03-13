Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        TOBB'dan Malatya'ya gönderilen 27 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Malatya'daki ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiği 27 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB'dan Malatya'ya gönderilen 27 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Malatya'daki ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiği 27 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı.

        Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatyalı İş Adamları Derneği Konteyner Kenti'nde yardım kolilerinin dağıtımına katıldı.

        Kaymakam Baytak, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOBB'un ihtiyaç sahipleri için kente gönderdiği kolilerin dağıtımına başladıklarını belirterek, "Yeşilyurt ilçesindeki konteyner kentlerde bugün inşallah tüm yardım kolilerini teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızı selametle Ramazan Bayramı'na ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Devletimiz var gücüyle depremden itibaren çalışmalarına devam ediyor. Odalarımızın, borsalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu anlamda bize destek olması önemli." ifadelerini kullandı.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izlerini kaldırmak için devletin mücadelesinin devam ettiğini belirtti. TOBB'un çatısı altında kendilerinin de depremin ilk anından itibaren çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özcan, "Malatya'da 70'in üzerindeki konteyner kentlerde 27 binin üzerinde gıda paketi dağıtacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı

        Benzer Haberler

        Malatya'da bazı kayısı ağaçları erken çiçek açtı
        Malatya'da bazı kayısı ağaçları erken çiçek açtı
        Doğanşehir'de çiğdemler çiçek açtı
        Doğanşehir'de çiğdemler çiçek açtı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Malatya'da 500 hanenin ihtiyacını karşılayacak GES kuruluyor
        Malatya'da 500 hanenin ihtiyacını karşılayacak GES kuruluyor
        Kayısı ihracatı depremden zarar gören Malatya'ya iki yılda 819 milyon dolar...
        Kayısı ihracatı depremden zarar gören Malatya'ya iki yılda 819 milyon dolar...