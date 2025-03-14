Malatya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü

Yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Emin (70) ve Saadet Menteş (67), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

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