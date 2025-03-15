Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları başladı
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Malatya'da, Masa Tensi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları başladı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Malatya'da, Masa Tensi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda bugün başlayan müsabakalar yarın sona erecek.
Müsabakalara kızlardan 13 ilden 22 takım ile 73 sporcu, erkeklerde ise 15 ilden 28 takım ve 103 sporcu katıldı. Müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak.
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