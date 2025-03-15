Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları başladı

Müsabakalara kızlardan 13 ilden 22 takım ile 73 sporcu, erkeklerde ise 15 ilden 28 takım ve 103 sporcu katıldı. Müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak.

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