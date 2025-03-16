Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi

Müsabakalar sonrası dereceye giren takımlara ödülleri, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Bölge Koordinatörü Mahmut Kurt ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi.​​​​​​​

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara, kadınlarda 13 ilden 22 takım, erkeklerde ise 15 ilden 28 takım ve 103 sporcu katıldı.

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