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        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Malatya'da, Masa Tensi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:39
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        Malatya'da Masa Tenisi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi
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        Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Malatya'da, Masa Tensi Gençler Güneydoğu Bölge Yarışmaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara, kadınlarda 13 ilden 22 takım, erkeklerde ise 15 ilden 28 takım ve 103 sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonrası dereceye giren takımlara ödülleri, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Bölge Koordinatörü Mahmut Kurt ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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