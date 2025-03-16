Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuzlar Mahallesi'nde Naci Kaygusuz idaresindeki 44 EY 781 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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