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        Malatya'da kar etkili oluyor

        Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:47
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        Malatya'da kar etkili oluyor
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        Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

        Bazı vatandaşlar şemsiye kullanarak kar yağışından korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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