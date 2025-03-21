Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayı göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fizik ve teknik takip sonrası bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 987 sentetik ecza maddesi, 27 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca ile 50 fişek ele geçirildi.

10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.