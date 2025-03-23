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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 3 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:07
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da 3 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Yazıhan ilçesi Durucası Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon yapıldığını kaydetti.

        Vali Yavuz, operasyonda, 3 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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