Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Malatya'da 3 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 3 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Yazıhan ilçesi Durucası Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon yapıldığını kaydetti.
Vali Yavuz, operasyonda, 3 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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