Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'ndeki Samanköy Konteyner Kent'te, Emin Varol ile Ş.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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