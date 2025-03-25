Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'ndeki Samanköy Konteyner Kent'te, Emin Varol ile Ş.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Ş.Ö, konteyner içindeki Emin Varol'u pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Varol'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli Ş.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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