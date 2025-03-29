Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal edenler ve satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki bazı adreslerde yaptıkları aramada, 7 uyuşturucu hap ve 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.