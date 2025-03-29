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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:12
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal edenler ve satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki bazı adreslerde yaptıkları aramada, 7 uyuşturucu hap ve 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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