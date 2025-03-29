TFV Başkanı Üstündağ, Malatya'da Kurumlar Arası Voleybol Ligi'nin final etabını izledi
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da Kurumlar Arası Voleybol Ligi'nin final etabını takip etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da Kurumlar Arası Voleybol Ligi'nin final etabını takip etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile il Emniyet Müdürlüğü arasında oynanan final müsabakasını izledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, turnuvayı kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik etti.
Malatya'da olmaktan gurur duyduğunu aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:
"Buradan sizlere bir müjde vermek istiyorum. Erkek Voleybol Milli Takımı'nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız, çünkü sizin desteğe ihtiyacınız var. Bizim de bu şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Üzerimize düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonası'nın son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na Malatya'dan gideceğiz."
Sami Er de sporda her zaman dostluğun kazandığını belirterek, "Büyük deprem geçirmiş bir şehiriz. Allah'a şükürler olsun şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Depremin yaralarını sarıyoruz. Malatya'mıza çok büyük spor yatırımları kazandırdık, bundan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Malatya'nın her noktasında spor tesisleri yapıyoruz. Malatya'yı inşallah spor şehri, kütüphaneler şehri yapacağız." ifadelerini kullandı.
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