Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'da 2 otomobille 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'da 2 otomobille 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 06 EZ 7970 plakalı otomobil, Bulgurlu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle B.T. yönetimindeki 26 AKA 943 plakalı otomobile çarpmasının ardından karşı şeride geçip, N.E'nin kullandığı 06 DJ 8939 plakalı minibüse çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.K, H.K. ve N.E. ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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