Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan E.K, H.K. ve N.E. ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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