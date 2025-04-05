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        Malatya'da dolu bazı kayısı bahçelerinde zarara neden oldu

        Malatya'da etkili olan dolu bazı kayısı bahçelerinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:45
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        Malatya'da dolu bazı kayısı bahçelerinde zarara neden oldu
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        Malatya'da etkili olan dolu bazı kayısı bahçelerinde zarara neden oldu.

        Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, dolu nedeniyle ilçede zarar gören kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

        Parmaksız, gece etkili olan dolu nedeniyle kayısı bahçelerinde zarar meydana geldiğini belirterek, "Bu hasar genel olarak Girmana, Kocaözü, Güzelyurt, Yeşilpınar, Dumlu, Çanakpınar ve Yağca mahallelerimizin bulunduğu havza boyu var. Dolu bu bölgeleri komple etkilemiş bulunmakta. Çiftçilerimiz şu anda mağdur durumda." dedi.

        Çiftçilerin maddi imkansızlık nedeniyle sigorta yaptıramadığını aktaran Parkmasız, "Çünkü vatandaşlar sigorta yaptıramıyor. Sebebine gelince de poliçelerin çok yüksek olması ve ürünün de para etmemesinden dolayı sigorta yaptıramıyor. Kazanacakları üründen anca sigortaya pirim yatırmak durumunda kalıyorlar. Poliçe bedelleri çok yüksek olduğu için vatandaş şu anda mağdur. Devletimizin tüm yetkili birimlerinin her konuda vatandaşa yardımcı olması gerekiyor. ​​​​​​" ifadelerini kullandı.

        Parmaksız kent genelinde ise Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ilçelerinin bazı mahallelerindeki kayısı bahçeleri ile Elazığ'ın Baskil ilçesindeki bazı mahallerdeki kayısı bahçelerinin doludan zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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