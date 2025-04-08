Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin davaya devam edildi.
Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin davaya devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.Ö, M.K ve taraf avukatları ile tanıklar hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hayat Sitesi A Blok'ta oturan Murat Kösem tanık olarak dinlendi.
Kösem, depremde binalarının çöktüğünü, kendisinin de enkazdan kurtarıldığını belirterek, "A Blok'ta 25 yıldır oturuyordum, bizim bina 4 katlıydı. Kolon kesmeyle ilgili bilgim yok, mobilya mağazasında tadilat zamanında hilti çalışıyordu, son katta olmama rağmen ev sallanıyordu. Yöneticiyi 3 ya da 4 defa arayarak tadilatı sordum. Elazığ depreminden önce ya da sonra mobilya mağazasında kapsamlı tadilat yapıldı. Sitede 4 blok var, ilk çöken bizim blok oldu. Enkazdan çıktığımda bizim binadan çok daha eski binaların ayakta olduğunu gördüm. Sebep olanlardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Müşteki avukatı Berfin Polat ise savcılık tarafından binanın altındaki dükkanın sahibi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiğini, bilirkişi raporunda ise bu kişinin asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek S.S'nin yargılanmasını talep etti.
Tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
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