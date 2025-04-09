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        Malatya'da kayısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor

        ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin kuru meyve grubunda önemli ihracat ürünlerinden biri olan Malatya kayısısında zirai mücadele, Avrupa Birliği (AB) standartlarında yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:59
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        Malatya'da kayısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor
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        ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin kuru meyve grubunda önemli ihracat ürünlerinden biri olan Malatya kayısısında zirai mücadele, Avrupa Birliği (AB) standartlarında yapılıyor.

        Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen yıl kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar, yaş kayısı ihracatından ise 50 milyon dolar ülke ekonomisine katkı sağlandı.

        Türkiye'nin AB tescilli ürünlerinden Malatya kayısısını yetiştiren üreticiler, yeni hasat sezonunun zirai mücadelesine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde ziraat odalarının danışmanlarının da katkısıyla AB standartlarında start verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kayısının ülke ve şehir için önemli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

        Kayısının üretim aşamasını kurum olarak takip ettiklerini dile getiren Akar, şöyle devam etti.

        "İlaç kalıntısı kalmaması adına tüm ürünlerde olduğu gibi kayısıda da gerekli takibi yapıyoruz. İlaç kalıntısı kalmaması, vaktinde ilaçlama ve gübreleme için taraflarla bir araya gelerek yol haritası belirledik. Bu konularda çiftçilerimize uyarı ve bilgilendirme mesajları gönderdik. İlçe ve mahalle bazlı toplantılar yaparak, ilaç kullanımı ve sürelerini anlattık. Arkadaşlarımız sahada bu konudaki bilgilendirmelerine devam ediyor. İlaç bayilerine yönelik toplantı düzenledik, reçetesiz ilaç satmamaları ve ilaç kullanımı konusunda çiftçileri bilgilendirmeleri gerektiğini hususlarını anlattık. "

        - "Kayısıda herhangi bir geri dönüş yok"

        Kayısıda bugüne kadar herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmadığını anlatan Akar, "Bugüne kadar çok şükür kayısıda herhangi bir geri dönüş yok ancak pazarımızı korumak ve üretimi sürdürmek için biz tedbirleri şimdiden almak durumundayız. Kalıntı kalmaması için ilaçlar zamanında kullanılmalı. Çiftçilere reçeteli ilaç kullanmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

        Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, yeni sezon için üreticilerin kayısı bahçelerinde çalışmalara başladığını anlattı.

        AB'nin tarım ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı oranlarında değişikliğe gittiğini hatırlatan Solmaz, kentte kayısı üreticilerinin üründe zirai ilaç kalıntısı kalmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde üretici kayıt defterlerine yazılan içerikteki ilaçları kullandığını söyledi.

        Hastalık ve zararlıların önlenmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla çiftçilerin zirai mücadele dönemine girdiğini dile getiren Solmaz, şöyle konuştu:

        "Hasat dönemine kadar ilaçlama devam etmekte. Çiftçilerin, Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıt defterine yazılan içerikteki ilaçları alması lazım. Odamızdaki tarım danışmanları ilçemizdeki çiftçilerle ilgilenerek, ilaçlama süreleri ve kullanımıyla ilgili sahada bilgi veriyor. Her yıl aynı içerikli ilacı atmamaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar, bunları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde yapıyorlar. Tarım danışmanlarımız sahadan hiç ayrılmıyor. "

        - Tarım danışmanlarının desteğiyle çalışma yürütülüyor

        Tarım danışmanı Metin Bayındır ise kayısının ihracattan dönmemesi için reçeteli ilaçların zamanında ağaçlara atılması gerektiğini belirterek, "Kayısının Malatya için değeri büyük, dikkat etmemiz gerekiyor. Avrupa kalıntı endeksini düşürdüğü için bizlerin daha dikkatli olması lazım ki kayısımız Avrupa'dan dönmesin." ifadelerini kullandı.

        Kayısı üreticilerinden Baki Özdemir de zirai ilaç döneminde tarım danışmanlarından destek alıp üretici defterine ilaçları kayıt ederek üretim yaptıklarını anlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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