Malatya'da kayısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'nin kuru meyve grubunda önemli ihracat ürünlerinden biri olan Malatya kayısısında zirai mücadele, Avrupa Birliği (AB) standartlarında yapılıyor.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen yıl kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar, yaş kayısı ihracatından ise 50 milyon dolar ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Türkiye'nin AB tescilli ürünlerinden Malatya kayısısını yetiştiren üreticiler, yeni hasat sezonunun zirai mücadelesine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde ziraat odalarının danışmanlarının da katkısıyla AB standartlarında start verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kayısının ülke ve şehir için önemli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Kayısının üretim aşamasını kurum olarak takip ettiklerini dile getiren Akar, şöyle devam etti.

"İlaç kalıntısı kalmaması adına tüm ürünlerde olduğu gibi kayısıda da gerekli takibi yapıyoruz. İlaç kalıntısı kalmaması, vaktinde ilaçlama ve gübreleme için taraflarla bir araya gelerek yol haritası belirledik. Bu konularda çiftçilerimize uyarı ve bilgilendirme mesajları gönderdik. İlçe ve mahalle bazlı toplantılar yaparak, ilaç kullanımı ve sürelerini anlattık. Arkadaşlarımız sahada bu konudaki bilgilendirmelerine devam ediyor. İlaç bayilerine yönelik toplantı düzenledik, reçetesiz ilaç satmamaları ve ilaç kullanımı konusunda çiftçileri bilgilendirmeleri gerektiğini hususlarını anlattık. "

- "Kayısıda herhangi bir geri dönüş yok" Kayısıda bugüne kadar herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmadığını anlatan Akar, "Bugüne kadar çok şükür kayısıda herhangi bir geri dönüş yok ancak pazarımızı korumak ve üretimi sürdürmek için biz tedbirleri şimdiden almak durumundayız. Kalıntı kalmaması için ilaçlar zamanında kullanılmalı. Çiftçilere reçeteli ilaç kullanmalarını öneriyoruz." diye konuştu. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, yeni sezon için üreticilerin kayısı bahçelerinde çalışmalara başladığını anlattı. AB'nin tarım ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı oranlarında değişikliğe gittiğini hatırlatan Solmaz, kentte kayısı üreticilerinin üründe zirai ilaç kalıntısı kalmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde üretici kayıt defterlerine yazılan içerikteki ilaçları kullandığını söyledi. Hastalık ve zararlıların önlenmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla çiftçilerin zirai mücadele dönemine girdiğini dile getiren Solmaz, şöyle konuştu: