Model uçak yapan depremzede liseliler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

YETER ERDİNE - Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi'nde kurulan Model Uçak Kulübü, TEKNOFEST'e katılıp yeniden derece elde etmek istiyor.

Yaptıkları çalışmalarla katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve MEB Robot yarışmalarında derece elde eden liseliler, tasarladıkları uçakla bu yılki TEKNOFEST'te de birincilik hedefliyor.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Ramazan İlhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentte öğrencilerdeki teknolojik bilgiyi üst seviyeye çıkarmak için Model Uçak Kulübü'nü kurduklarını anlattı.

Geçen yıl YKS'de Türkiye birincisi çıkardıklarını anımsatan İlhan, her yıl 120 öğrenci alan okullarında akademik çalışmaların yanı sıra kültürel ve teknolojik faaliyetlerde de iddialı olduklarını belirtti.

İlhan, özellikle öğrencilerin hava teknolojisine meraklarını üniversiteye gitmeden oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Güran ise öğrencilerin dersten geri kalan vakitlerinde okuldaki kulüp odasına gelerek etkinlik yapmasını ve havacılığa merak duymasını istediklerini ifade etti.

- Uçağın tasarımı hazır

Kulüpte yaptıkları çalışmalarla yarışmalara katıldıklarını, TEKNOFEST 2022'de Türkiye altıncısı olduklarını hatırlatan Güran, şöyle konuştu:

"Öğrencilerle burada zaman geçirmek bizim için çok güzel ve kıymetli. Öğrencilerimizi çok seviyoruz, inşallah geleceklerini aydınlatabilirsek bizim için çok güzel olur. Burada uçağımızı kendimiz tasarlıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber testlerini yapıyoruz. Raporunu yazdıktan sonra bu bir kuruldan geçiyor, arkasından da Türkiye finallerine çağrılıyoruz. İnşallah buradan geleceğin Selçuk Bayraktar'larını çıkartabilirsek, bu alanda çalışabilecek insanları yetiştirebilirsek bizim için çok güzel olur. Amacımız mühendislik alanında kalifiye eleman yetiştirmek, öğrencilerimizi telefon bağımlılığından uzaklaştırıp burada ekip halinde bir şey üretebilen, tasarlayabilen, teknolojiyi yakından takip edebilen bireyler olmalarını istiyoruz."

Depremzede öğrencilerle her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'e başvurularını yaptıklarını belirten Güran, "TEKNOFEST için uçağın tasarımını yaptık, üretimine başladık. Elektroniklerini döşeyip test uçuşlarına başlamayı planlıyoruz. Uçağımız çok amaçlı olacak. Gövdesinde iki yük taşıyacak. Önden motorlu ve üstten kanatlı tasarlayacağımız bu uçak, otonom sisteme sahip olacak ve bu sayede yangın söndürmede, afetlerde, arama kurtarmada, ilaçlama gibi alanlarda çok rahat bir şekilde kullanılabilecek." diye konuştu.