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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:20
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, Malatya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

        Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, partisinin 81 ilde çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

        Amaçlarının halkın refaha ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Ben, memleket nöbetinde ömür tüketmiş bir kardeşinizim. Bir siyasi mücadeleden daha mühim bir vazifeyle başladık mücadelemize. Bizimki bir parti kavgası veya parti telaşı değil. Biz halkla partiyi buluşturacak olanlar değiliz. Bizim halk buluşması dediğimiz şey, Türk milleti kaderine yürüsün diye başladığımız bu mücadelede partimiz halkla buluşsun diye değil, milletimiz ve memleket adaletle buluşsun, Türk milletinin sofrasına bereket düşsün, çocuklarımın gözünün terine, yaşama sevincine... Devlet aklı milletle buluşsun diye bu buluşmaları tertip ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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