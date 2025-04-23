Malatya'da Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları yapıldı

Erkeklerde İnönü Üniversitesi birinci olurken, kadınlarda ise Dicle Üniversitesi birinci oldu.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, erkeklerde İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kadınlarda ise İnönü Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi takımları katıldı.

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