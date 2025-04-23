Malatya'da Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları yapıldı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları gerçekleştirildi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, erkeklerde İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kadınlarda ise İnönü Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi takımları katıldı.
Turnuva, final müsabakalarının ardından sona erdi.
Erkeklerde İnönü Üniversitesi birinci olurken, kadınlarda ise Dicle Üniversitesi birinci oldu.
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