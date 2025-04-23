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        Malatya'da Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları yapıldı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:18
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        Malatya'da Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları yapıldı
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        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Futsal müsabakaları gerçekleştirildi.

        İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, erkeklerde İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kadınlarda ise İnönü Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi takımları katıldı.

        Turnuva, final müsabakalarının ardından sona erdi.

        Erkeklerde İnönü Üniversitesi birinci olurken, kadınlarda ise Dicle Üniversitesi birinci oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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