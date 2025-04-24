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        Battalgazi Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

        Battalgazi Belediyesi, 58 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:07
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        Battalgazi Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme yardımı
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        Battalgazi Belediyesi, 58 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

        Çöşnük Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edecekleri ifade etti.

        İmkanlar doğrultusunda yardımda bulunduklarını aktaran Taşkın, "Büyük felaketlerin ardından biraz da olsa sporla moral ve motivasyon bulduk. İnşallah bundan sonra da Battalgazi Belediyesi bu moral ve motivasyon noktasında sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edecektir." dedi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan da yardımlarından dolayı Battalgazi Belediyesine teşekkür etti.

        Amatör spor kulüplerinin başarısının önemli olduğunu belirten Çalışkan, "Battalgazi Belediyesinin kulüplerimize vermiş olduğu malzeme yardımının çok büyük anlam ve önem arz etmektedir. Umuyorum ki bu yardımlar devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Malatya Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı Aziz Yiğit ise emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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