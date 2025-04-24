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        Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Kırgız hekimler eğitim alıyor

        OKAN COŞKUN - Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Kırgız hekimlere organ nakli, onkoloji, obezite ve hematoloji gibi alanlarda eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:19
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        Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Kırgız hekimler eğitim alıyor
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        OKAN COŞKUN - Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Kırgız hekimlere organ nakli, onkoloji, obezite ve hematoloji gibi alanlarda eğitim veriliyor.

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Kırgızistan Sağlık Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan eğitim protokolü kapsamında Malatya'ya gelen 80 Kırgız hekim, karaciğer ve böbrek nakli, hematoloji, obezite gibi alanlarda Türk hekimlerden eğitim aldı.

        Söz konusu protokol kapsamında bu yıl 100 Kırgız hekime daha eğitim verilmesi planlanıyor.

        Kırgız hekimler, Türkiye'de edindikleri bilgi ve tecrübeyle döndükleri ülkelerinde sağlık hizmeti veriyor.

        Turgut Özal Tıp Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulunan Kırgızistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Kurmanbek Baydevletov, AA muhabirine, Türkiye ile kuvvetli ilişkilerinin olduğunu söyledi.

        Sağlık alanında her iki ülkenin de önemli işler yaptığını belirten Baydevletov, şöyle konuştu:

        "Türkiye ile eskiden beri ilişkimiz kuvvetli. Bundan sonra bağımız devam edecek. Biz bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için buraya geldik. Burada okuyan öğrencilerimiz Kırgızistan'da çalışıyor. Ona rağmen daha ileri adım atmamız gerekiyordu. Başka dallarda da başka doktorları gönderip eğitim alıp devam ettirmemiz lazım. Bundan sonraki amacımız, kendi doktorlarımızı buraya gönderip başka dallarda da sağlam eğitim görmesini sağlamaktır. Daha fazla doktoru gönderip eğitim almasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz sadece burada okuyup gitmiyor, güçlü eğitim de alıyor."

        - "Bu ilişkiyi daha da artıracağız"

        Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan da merkezde 34 ülkeyle sağlık turizmi kapsamında çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Merkezlerinin güçlü sağlık altyapısı olduğunu, geçen yıl birçok hekimin Malatya'ya gelerek eğitim aldığını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Kırgızistan ile uzun zamandan beri hastanemiz arasında eğitim ve hasta tedavi noktasında çalışmalar yapılıyor. Bugün de Kırgızistan Sağlık Bakanı Yardımcımız, milletvekilleri, başhekimleri hastanemizi ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı hastanemiz ile Kırgızistan Sağlık Bakanlığı arasında hem akademik hem de hasta tedavisi anlamında yeni anlaşmalar ve bakış açıları paylaşmaktır. Geçmiş dönemde Kırgızistan'dan hastanemize gelip eğitim alan birçok hekim oldu, onlar şu anda orada sağlık hizmetlerinin yönetilmesi noktasında ciddi rol üstlendi.

        Bu hekim arkadaşlarımız burada aldıkları eğitimlerle şu anda çalışıyor, kendi topraklarında hizmet veriyor. İşbirliğini artırmamız Kırgızistan sağlık hizmetlerine ciddi katkı sunacak ve onların da gelişmiş ülkeler seviyesinde sağlık hizmeti sunmalarına vesile olacaktır. Biz bu ilişkiyi daha da artıracağız. Hastanemizin güçlü altyapısıyla birlikte yeni dönemde çocuk ve yetişkin hematoloji, onkolojik cerrahi ve obezite konusunda da Kırgızistan ile işbirliği yapıp kardeş ülkeye sağlık sunumu noktasında yardımcı olacağız. Onların da sağlık konusunda daha ileri gitmelerine yardımcı olacağımız için mutluyuz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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