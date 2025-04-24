Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı

Tek devreli lig usulü turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda birinci olan takım Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele edecek.

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