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        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:20
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        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.

        Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara, Adıyaman Gençlikspor, Elazığ Belediyespor, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Elbistanspor katıldı.

        Tek devreli lig usulü turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda birinci olan takım Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele edecek.

        Müsabakalar 26 Nisan'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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