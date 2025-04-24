Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları başladı.
Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara, Adıyaman Gençlikspor, Elazığ Belediyespor, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Elbistanspor katıldı.
Tek devreli lig usulü turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda birinci olan takım Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele edecek.
Müsabakalar 26 Nisan'da sona erecek.
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