Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MALATYA(AA) - Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, kurbanlık tosunun canlı kilogram fiyatının 295 ila 315 lira aralığında belirlendiğini ifade etti.

        Taneli, birlik binasında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için tosunun canlı kilogram fiyatını 295-315, düvenin 260-275, damızlık vasfını yitirmiş ineğin ise 225-235 lira olarak belirlediklerini söyledi.

        Taneli, "2025 yılı kurbanlık fiyatlarını belirlerken hem üreticinin emeğini korumayı hem de tüketiciyi düşünmeyi hedefledik. Artan maliyetler ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği göz önüne alındı. Çevre illerin fiyat ortalamalarını da dikkate alarak bir denge kurmaya çalıştık." dedi.

        Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ise büyükbaş kurban kesim ve hisseleme bedelini 12 bin lira, küçükbaş kurban kesim ve parçalama bedeli ise 1200 lira olarak belirlendiğini aktardı.

        Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu da damızlık vasfını yitirmemiş dişi hayvanların kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu tür hayvanların kesiminin sektöre uzun vadede zarar verebileceğine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        Malatya'da "Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konferansı düz...
        Malatya'da "Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konferansı düz...
        Yolun karşısına geçerken TIR çarpması ile öldü
        Yolun karşısına geçerken TIR çarpması ile öldü
        Malatya'da tırın çarptığı yaya öldü
        Malatya'da tırın çarptığı yaya öldü
        Kale'de zirai don sonrası bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Kale'de zirai don sonrası bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları...
        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları...
        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser için tören
        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser için tören