Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları tamamlandı

Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan turnuvada, Adıyaman Gençlikspor, Elazığ Belediyespor, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Elbistanspor takımları mücadele etti.

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