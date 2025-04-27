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        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları tamamlandı

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:02
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        Malatya'da Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları tamamlandı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

        Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan turnuvada, Adıyaman Gençlikspor, Elazığ Belediyespor, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Elbistanspor takımları mücadele etti.

        Tek devreli lig usulü turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda, Elazığ Belediyespor birinci oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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