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        Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu masa tenisinde bölge şampiyonu oldu

        Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu masa tenisi takımı, Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Masa Tenisi Turnuvası'nda bölge şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 01.05.2025 - 08:02
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        Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu masa tenisinde bölge şampiyonu oldu
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        Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu masa tenisi takımı, Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Masa Tenisi Turnuvası'nda bölge şampiyonu oldu.

        Osmaniye'de 28-30 Nisan'da düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Grup müsabakalarına 11 ilden 170 sporcu katıldı.

        Küçük Erkekler Masa Tenisi Turnuvası'nda Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu birincilik elde etti.

        Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilerin büyük başarıya imza attığını belirterek, "Bu zafer, Türkiye finallerinde Malatya ilimizi temsil etme onurunu da beraberinde getirmiştir. Bu başarıda emeği geçen değerli öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş da öğrencileri kutladı, takım antrenörü Mustafa Kantik ve Beden Eğitim Öğretmeni Şahin Salkım'a teşekkür etti.

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