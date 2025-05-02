Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Milli boksör Hatice Akbaş, Malatyalı genç sporculara kariyer yolculuğunu anlattı:

        Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli boksör Hatice Akbaş, Malatyalı genç sporculara kariyer yolculuğunu anlattı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kariyer yolculuğunu ve karşılaştığı zorlukları anlattı.

        Sporcuların sorularını yanıtlayan Hatice Akbaş, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışmak, sabretmek ve hedefine odaklanmak gerekiyor. Ben de birçok engelle karşılaştım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Sizlere tavsiyem disiplinli olun, beslenmenize dikkat edin, önünüze engeller çıkacaktır bunları aşmak için çok çalışın ve azimli olun." ifadelerini kullandı.

        Hatice Akbaş, spora verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e teşekkür etti.

        Etkinliğin sonunda Hatice Akbaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi, genç sporcular da milli boksörle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Mangan cevherini batarya ve pil üretiminde kullanmak için çalışma yürütülüy...
        Mangan cevherini batarya ve pil üretiminde kullanmak için çalışma yürütülüy...
        Bakan Kurum: Özgür Bey etrafına baksın yapılanları iyi görür
        Bakan Kurum: Özgür Bey etrafına baksın yapılanları iyi görür
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da konuştu:
        Malatya'da dağ keçileri görüntülendi
        Malatya'da dağ keçileri görüntülendi