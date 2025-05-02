Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, 4. Tarım Şurası'nı değerlendirdi

        Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 4. Tarım Şurası'nın tarım sektörüne yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, 4. Tarım Şurası'nı değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 4. Tarım Şurası’nın tarım sektörüne yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti.

        Borsa binasında gazetecilere açıklama yapan Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Ocak 2025’te başlattığı 4. Tarım Şurası’nın iki aylık yoğun çalışmaların ardından tamamlandığını söyledi.

        Şurada, tarım sektörünün sorunlarının 16 komisyonda ele alındığını hatırlatan Özcan, "371 hedef ve 2 bin 678 strateji belirlendi. 1597 şura üyesi, 87 üniversiteden 288 akademisyen, 234 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 687 kamu uzmanıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü." diye konuştu.

        Malatya’nın, tarımsal pazarlama ve finansman konularının tartışıldığı 13. komisyonda aktif rol aldığını aktaran Özcan, kayısı üretiminde yaşanan sorunları 40 başlık altında sunduklarını ve 250 strateji geliştirdiklerini belirtti.

        Özcan, güvenilir veri tabanları oluşturma, taklit ve tağşişi önleme, yeni pazarlar bulma ve soğuk zincir altyapısını güçlendirme gibi hedeflerin sektörü güçlendireceğini vurguladı.

        Şura sonuçlarının 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı’nda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla kamuoyuna sunulmasını beklediklerini kaydeden Özcan, "Pandemi, tarımın sürdürülebilir yaşamın temeli olduğunu gösterdi. Türkiye, bir tarım ülkesi olarak politikalarını güncelleyerek, iklim değişikliğine uyum sağlamalı. Bu şura, Malatya ve Türkiye’nin tarımsal geleceği için yeni bir sayfa açtı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!

        Benzer Haberler

        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Milli boksör Hatice Akbaş, genç sporcular ile buluştu
        Milli boksör Hatice Akbaş, genç sporcular ile buluştu
        Milli boksör Hatice Akbaş, Malatyalı genç sporculara kariyer yolculuğunu an...
        Milli boksör Hatice Akbaş, Malatyalı genç sporculara kariyer yolculuğunu an...
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı