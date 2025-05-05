Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde traktöre çarpan araç sürücüsü yaralandı.
Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde traktöre çarpan araç sürücüsü yaralandı.
Malatya-Adıyaman kara yolu üzerinde G.A.B. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.Ç. yönetimindeki 44 FA 709 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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