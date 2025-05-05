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        Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde traktöre çarpan araç sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:47
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        Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde traktöre çarpan araç sürücüsü yaralandı.

        Malatya-Adıyaman kara yolu üzerinde G.A.B. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.Ç. yönetimindeki 44 FA 709 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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