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        Malatya'da "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecek

        Malatya'da, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:42
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        Malatya'da "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecek
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        Malatya'da, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

        "Gençlik ve Bilim" üst başlığıyla düzenlenecek sempozyuma, 53 okuldan 228 proje başvurusu gerçekleştirildi.

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda, 4'ü yurt dışından olmak üzere 50 öğrencinin çalışması yer alacak.

        Öğrenciler, 21-22 Mayıs'ta düzenlenecek sempozyumda çalışmalarının sunumlarını gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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