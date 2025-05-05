Malatya'da "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecek

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda, 4'ü yurt dışından olmak üzere 50 öğrencinin çalışması yer alacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.