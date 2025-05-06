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        3. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası düzenlendi

        Malatya'da 3. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:25
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        3. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası düzenlendi
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        Malatya'da 3. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası düzenlendi.

        Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği işbirliğindeki turnuva kapsamında 14 ülkeden Malatya'da öğrenim gören 100 üniversite öğrencisinin oluşturduğu 10 takım yarıştı.

        Turnuvanın ilk maçı Afganistan ile Genç Suriye takımları arasında oynandı.

        Karşılaşma, Yeşiltepe 3 Nolu Sahada Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan'ın başlama vuruşuyla başladı.

        Maçı 4-2'lik skorla Afganistan takımı kazandı.

        Galeri
        Galeri

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