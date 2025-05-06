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        Malatya'da tırın tüneldeki kaza anı güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli'nde tırın duvara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:36
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        Malatya'da tırın tüneldeki kaza anı güvenlik kamerasında
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli'nde tırın duvara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın kaza yaptığı anlar görülüyor.

        Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde 2 Mayıs'ta, Ö.B. (44) idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır duvara çarpmış, kazada yaralanan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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